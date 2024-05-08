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Военная операция на Украине ,  
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В СНБО Украины заявили о преимуществе России в TikTok

В СНБО Украины заявили о преимуществе России в TikTok
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Военная операция на Украине

Москва использует TikTok, чтобы поставить под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского и подорвать моральный дух украинского народа, заявил глава центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью Bloomberg.

«Русские начали систематически работать над TikTok и успешно используют эту платформу», — заявил Коваленко.

Он заявил о причастности России к подготовке вирусных роликов на 20 мая — день окончания президентского срока Владимира Зеленского. Выборы нового президента страны не назначены из-за военного положения.

Россия доминирует над Украиной в TikTok из-за масштаба своей деятельности, подчеркнул Коваленко.

В ЕС вслед за США допустили запрет TikTok
Технологии и медиа
Урсула фон дер Ляйен

Сервис TikTok принадлежит пекинской компании ByteDance и предназначен для просмотра коротких вертикальных видео. Соцсеть приостановила работу в России.

В апреле 2024 года конгресс США одобрил запрет TikTok в стране в случае, если ByteDance в течение девяти месяцев ByteDance не продаст свою долю американской стороне (срок может быть продлен указом президента еще на три месяца). Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение соцсети из App Store и Google Play.

В компании заявили, что американские власти лишают 170 млн пользователей TikTok в Штатах права на свободу слова. О возможности заблокировать соцсеть на территории Евросоюза, в конце апреля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Теги
Военная операция на Украине Украина соцсеть Россия
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