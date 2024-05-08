МВД объявило в розыск экс-депутата рады Мирошниченко

МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, следует из электронной базы ведомства.

В карточке Мирошниченко указано, что его разыскивают по уголовной статье. Номер статьи в базе розыска не приводится.

Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва в 2012-2014 годах, а с 2015 по 2020 год — депутата Киевского городского совета.

Осенью 2016 года Мирошниченко вместе с соратниками заблокировал вход в российское посольство, чтобы помешать проведению выборов в Госдуму.

В начале мая МВД объявило в розыск ряд украинских политиков, чиновников и военнослужащих. В частности, разыскиваются президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. В карточках дел украинских граждан указано, что их ищут по неуточненной статье Уголовного кодекса России.