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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы
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Военная операция на Украине
В 13 регионах Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

В Харьковской области действует воздушная тревога. Аналогичное предупреждение включили также в Киеве и Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской областях.

Взрывы также прозвучали в Полтавской области, передают "Суспільне" и «24 Канал».

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4 мая в Харькове прогремело четыре взрыва. После одного из них на производственном предприятии в Индустриальном районе города начался пожар.

На следующий день Терехов вновь сообщил о взрывах в городе. После этого мэр заявил о пяти пострадавших в центральной части Харькова в результате удара. Также ранения получили два жителя частных домов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дарья Беспалько
Харьков взрывы Военная операция на Украине
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