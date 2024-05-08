В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
В Харьковской области действует воздушная тревога. Аналогичное предупреждение включили также в Киеве и Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской областях.
Взрывы также прозвучали в Полтавской области, передают "Суспільне" и «24 Канал».
4 мая в Харькове прогремело четыре взрыва. После одного из них на производственном предприятии в Индустриальном районе города начался пожар.
На следующий день Терехов вновь сообщил о взрывах в городе. После этого мэр заявил о пяти пострадавших в центральной части Харькова в результате удара. Также ранения получили два жителя частных домов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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