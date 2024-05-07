Киргизские пограничники заявили об обстреле со стороны таджикистанских пастухов

На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

Стороны обменялись предупредительными выстрелами. Никто не пострадал. В настоящее время обстановка на границе стабильная

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на границе между Киргизией и Таджикистаном, сообщил портал «24.kg» со ссылкой на управление информации и коммуникаций киргизской пограничной службы.

По ее информации, киргизский наряд обнаружил таджикских чабанов, пасших скот на территории другого государства, в 250-300 метрах от госграницы. На требование покинуть территорию пастухи закидали солдат камнями, а один из чабанов несколько раз по ним выстрелил, заявили в погранслужбе.

Подтверждения информации со стороны Таджикистана в настоящий момент нет.

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