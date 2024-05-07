На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба
Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на границе между Киргизией и Таджикистаном, сообщил портал «24.kg» со ссылкой на управление информации и коммуникаций киргизской пограничной службы.
По ее информации, киргизский наряд обнаружил таджикских чабанов, пасших скот на территории другого государства, в 250-300 метрах от госграницы. На требование покинуть территорию пастухи закидали солдат камнями, а один из чабанов несколько раз по ним выстрелил, заявили в погранслужбе.
Подтверждения информации со стороны Таджикистана в настоящий момент нет.
Материал дополняется
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика