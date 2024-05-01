В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали в аварии с поездом метро и автобусом

В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали в аварии с поездом метро

Автобус выехал на пути на линии легкорельсового транспорта. Из 55 пострадавших 18 были доставлены в больницы, двое находятся в критическом состоянии. Движение было приостановлено

В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали при столкновении поезда метро и автобуса, пишет Los Angeles Times.

Авария произошла недалеко от Лос-Анджелесского музея естественной истории в Выставочном парке. По словам представителя метрополитена Дэйва Сотеро, автобус выехал на пути на линии E. Линия легкорельсового транспорта проходит от Восточного Лос-Анджелеса до центра Санта-Моники.

Из 55 пострадавших 18 были доставлены в больницы, двое находятся в критическом состоянии.

В транспортном департаменте Южной Калифорнии сообщили, что в автобусе в момент аварии были только один пассажир и водитель. Они получили серьезные травмы, уточняет AP. В поезде, следовавшем в Санта-Монику, находились более 150 пассажиров.

Движение по линии E между станциями Expo-Vermont и Jefferson-USC было приостановлено на несколько часов. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование.