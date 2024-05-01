В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали в аварии с поездом метро
В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали при столкновении поезда метро и автобуса, пишет Los Angeles Times.
Авария произошла недалеко от Лос-Анджелесского музея естественной истории в Выставочном парке. По словам представителя метрополитена Дэйва Сотеро, автобус выехал на пути на линии E. Линия легкорельсового транспорта проходит от Восточного Лос-Анджелеса до центра Санта-Моники.
Из 55 пострадавших 18 были доставлены в больницы, двое находятся в критическом состоянии.
В транспортном департаменте Южной Калифорнии сообщили, что в автобусе в момент аварии были только один пассажир и водитель. Они получили серьезные травмы, уточняет AP. В поезде, следовавшем в Санта-Монику, находились более 150 пассажиров.
Движение по линии E между станциями Expo-Vermont и Jefferson-USC было приостановлено на несколько часов. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники