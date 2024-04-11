Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео

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В Тверской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали Василия Буракова. Его подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Щелково 7 апреля. На видео, которое опубликовало ведомство, мужчина представляется Бураковым Василием и говорит, что скрывался в лесу. На вопрос, за что его задержали, он говорит, что по подозрению в убийстве, а вину «признает, наверное».

После стрельбы в Щелково мужчину объявили в розыск. Он скрылся с места на мотоцикле. На видео Бураков говорит, что мотоцикл стоит в лесу.