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Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео

Кадры с задержанным за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчиной

Задержанный за стрельбу в полицейских в Подмосковье мужчина. Видео
Video

В Тверской области сотрудники полиции и Росгвардии задержали Василия Буракова. Его подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Щелково 7 апреля. На видео, которое опубликовало ведомство, мужчина представляется Бураковым Василием и говорит, что скрывался в лесу. На вопрос, за что его задержали, он говорит, что по подозрению в убийстве, а вину «признает, наверное».

После стрельбы в Щелково мужчину объявили в розыск. Он скрылся с места на мотоцикле. На видео Бураков говорит, что мотоцикл стоит в лесу.

Скрывавшегося в лесу убийцу полицейского задержали в Тверской области
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Теги
задержание полиция МВД Московская область
Материалы по теме
Скрывавшегося в лесу убийцу полицейского задержали в Тверской области
Общество
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