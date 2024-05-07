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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Минобороны: в Белгородской области средства ПВО уничтожили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дрон самолетного типа сбили около 14:30 мск. В регионе не звучало сирен об опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщил о последствиях работы ПВО и атаки беспилотника.

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Белгородской области
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

7 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Приграничный город Шебекино попал под обстрел, никто не пострадал. На территории промышленного предприятия были повреждены склады и емкости. До этого в регионе сбили беспилотник около 11:00 мск, пострадавших не было.

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник
В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники Украина

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