В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

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Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дрон самолетного типа сбили около 14:30 мск. В регионе не звучало сирен об опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не сообщил о последствиях работы ПВО и атаки беспилотника.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

7 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Приграничный город Шебекино попал под обстрел, никто не пострадал. На территории промышленного предприятия были повреждены склады и емкости. До этого в регионе сбили беспилотник около 11:00 мск, пострадавших не было.