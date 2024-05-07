 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине

Премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Педро Санчес
Педро Санчес (Фото: Albert Gea / Reuters)

Премьер-министр Испании Педро Санчес после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал ситуацию в стране критической.

«Мы обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина, и продвижение соглашения о безопасности между нашими странами», — написал он в Х. Санчес также подтвердил поддержку Киева Мадридом и назвал важной конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне.

Медведев назвал три пользы от мирной конференции в Швейцарии
Политика
Дмитрий Медведев

Мирная конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Швейцария пригласила на него делегации 160 стран. В МИД страны отметили, что Россия на мирный саммит на этом этапе не приглашена, хотя в Берне уверены, что мирный процесс «немыслим» без участия Москвы.

Посольство России в Швейцарии заявило, что конференция созвана для продавливания киевской «формулы мира». Там подчеркнули, что не приемлют «язык ультиматумов».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
Испания Украина Владимир Зеленский

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Швейцария пригласила на мирную конференцию по Украине папу римского
Политика
Президент Сербии призвал прислушаться к мирным инициативам Китая
Политика
Telegraph узнала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 16:45
Посольство осудило запрет властей Берлина на флаг России 9 мая Политика, 18:10
Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером Спорт, 18:08
Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Свободном университете Берлина Политика, 17:58
Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска Инвестиции, 17:56
Цены на новостройки Москвы и области выросли за год на четверть Недвижимость, 17:53
В Аргентине начался суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину Политика, 17:51
Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США Инвестиции, 17:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВД Германии предложило ужесточить наказание за нападения на политиков Политика, 17:38
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море Политика, 17:38
«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита» Спорт, 17:35
Генсек ООН призвал Израиль к переговорам с ХАМАС Политика, 17:32
Визит Си Цзиньпина во Францию поддержал акции производителей коньяка Инвестиции, 17:26
США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit Технологии и медиа, 17:20
Freedom House признали нежелательной в России организацией Политика, 17:17