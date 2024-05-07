Премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине

Педро Санчес (Фото: Albert Gea / Reuters)

Премьер-министр Испании Педро Санчес после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал ситуацию в стране критической.

«Мы обсудили критическую ситуацию, которую переживает Украина, и продвижение соглашения о безопасности между нашими странами», — написал он в Х. Санчес также подтвердил поддержку Киева Мадридом и назвал важной конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне.

Мирная конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Швейцария пригласила на него делегации 160 стран. В МИД страны отметили, что Россия на мирный саммит на этом этапе не приглашена, хотя в Берне уверены, что мирный процесс «немыслим» без участия Москвы.

Посольство России в Швейцарии заявило, что конференция созвана для продавливания киевской «формулы мира». Там подчеркнули, что не приемлют «язык ультиматумов».