Блогера Камикадзе Ди заочно арестовали за фейки о российской армии

Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) (Фото: kamikadzedead / YouTube)

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом) за распространение фейков о российской армии, следует из карточки суда.

Блогеру вменяют ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, до пяти лет лишения свободы.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. В конце апреля 2024 года следствие попросило заочно арестовать его.

Дмитрий Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead. Он покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Блогер известен критическими высказываниями в отношении российских властей, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» на YouTube. В реестр иноагентов его внесли в сентябре 2022 года.