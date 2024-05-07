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Военная операция на Украине ,  
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Блогера Камикадзе Ди заочно арестовали за фейки о российской армии

Тверской суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий&nbsp;Иванов&nbsp;(Камикадзе Ди)
Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) (Фото: kamikadzedead / YouTube)

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом) за распространение фейков о российской армии, следует из карточки суда.

Блогеру вменяют ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, до пяти лет лишения свободы.

МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. В конце апреля 2024 года следствие попросило заочно арестовать его.

Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di
Политика
Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)

Дмитрий Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead. Он покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Блогер известен критическими высказываниями в отношении российских властей, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» на YouTube. В реестр иноагентов его внесли в сентябре 2022 года.

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Теги
заочный арест Тверской суд фейк

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