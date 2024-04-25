Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di
Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу блогера Дмитрия Иванова («Камикадзе Ди», внесен в реестр иностранных агентов), по делу о дискредитации российской армии, следует из информации на сайте суда.
В карточке дела указано, что 24 апреля ходатайство зарегистрировано и материалы дела находятся у судьи Ксении Пановой.
МВД в декабре 2022 года объявило его в федеральный розыск.
Дмитрий Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead, на который были подписаны более 1,7 млн человек, сейчас у него 32,3 тыс. подписчиков. Иванов покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 Уголовного кодекса). Блогер известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» в YouTube. В начале сентября 2022 года в его отношении возбудили дело о фейках про российскую армию. Mash писал, что оно связано с его постами о драмтеатре Мариуполя.
В конце сентября 2022 года Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов.
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