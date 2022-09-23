Минюст признал иноагентом украинского журналиста из кремлевского пула

Помимо Цимбалюка, который покинул Россию в январе 2022 года, в расширенный реестр физлиц-иноагентов попали полный тезка блоггера Камикадзе Ди, журналист Александр Кушнарь и глава «Альянса учителей» Даниил Кен

Роман Цимбалюк (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов украинского журналиста Романа Цимбалюка, долгое время находившегося в кремлевском пуле и уехавшего из России в январе после вызова на допрос по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Кроме него в список попали Дмитрий Иванов (полный тезка YouTube-блоггера Камикадзе Ди), Александр Кушнарь (бывший сотрудник признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода») и Даниил Кен (глава «Альянса учителей»).

Роман Цимбалюк — спрециальный корреспондент украинского агентства УНИАН в России с 2008 по 2022 год, входил в кремлевский пул. В начале декабря 2021 года RT со ссылкой на источник сообщил, что прокуратура Москвы вызвала Цимбалюка на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти. По информации телеканала, поводом стали опубликованные журналистом на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России». После этого Цимбалюк уехал из России, сославшись на угрозу личной безопасности. Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) — автор YouTube-канала Kamikadzedead, на который подписаны более 1,7 млн человек. Иванов покинул Россию в апреле 2017 году после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Блогер известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» в YouTube. В начале сентября на него также завели дело о «фейках» про российскую армию. Александр Кушнарь — главный редактор новостного сайта Newsader, бывший сотрудник признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода». Неоднократно выступал с поддержкой антироссийских санкций, в 2021 году организовал информационную кампанию против возвращения России в ПАСЕ. Даниил Кен — глава профсоюза «Альянс учителей». Организация Кена называла своими целями борьбу с агитацией в учебных заведениях и с фальсификациями на выборах. В сентябре 2020 года был уволен из петербургского лицея № 344 за «аморальный поступок». Свое увольнение Кен счел необоснованным.

Последний раз Минюст расширял список физлиц-иноагентов 16 сентября — тогда в него был включен шоумен Максим Галкин (сейчас в списке 27 человек). Ранее он не раз публично выступал против военной операции на Украине. «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно», — написал он 24 февраля. После начала боевых действий Галкин покинул Россию и начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

На следующий день после решения Минюста народная артистка СССР и супруга Галкина Алла Пугачева опубликовала в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица.