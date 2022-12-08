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Политика ,  
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МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди

Уже пять лет блогер, получивший популярность благодаря критическим роликам на YouTube, проживает за пределами России. В начале сентября против него возбудили дело о «фейках» про российскую армию
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов (Фото: kamikadzedead / YouTube)

МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова, внесен в реестр иностранных агентов), его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц.

Основание для розыска не уточняется.

Дмитрий Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead, на который подписаны более 1,7 млн человек. Иванов покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Блогер известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» в YouTube. В начале сентября в его отношении возбудили дело о «фейках» про российскую армию. Mash писал, что оно связано с его постами об ударе по драмтеатру Мариуполя.

В конце сентября блогера Минюст внес в реестр иностранных агентов.

На YouTube-канал Иванова подписаны 1,7 млн человек.

На прошлой неделе МВД объявило в розыск исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета» Михаила Климарева (внесен в реестр иноагентов). Климарев покинул Россию в августе прошлого года вместе с семьей.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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