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Синоптик рассказал о заморозках и снеге на 9 Мая в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве 9 мая может выпасть снег
Фото: IMAGO / Photo News / ТАСС
Фото: IMAGO / Photo News / ТАСС

Температура на 9 Мая в Москве опустится на десять градусов ниже климатической нормы (по данным Росгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в мае составляет +13,6 градуса) и будет соответствовать показателям конца марта. Так низко температура опустится впервые за 25 лет, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве 9 мая 2024 года ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии (в виде снега, мокрого снега и дождя). Ветер северо-западных румбов, плотный, 4–9 м/с, порывистый», — сказал он.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Температура воздуха ночью в столице 0–3 градуса, днем не выше 5–10 градусов. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на три-четыре градуса холоднее истинной температуры.

Как уточняет Евгений Тишковец, согласно данным метеостатистики, такого холодного 9 мая в Москве не было четверть века. Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было минус 3,8 градуса.

Вчера, 2 мая, Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки. В ближайшие дни в Московском регионе температура воздуха будет на четыре-пять градусов Цельсия ниже климатической нормы, а по ночам возможны заморозки, сообщает Гидрометцентр.

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Теги
Погода Заморозки погода в Москве 9 Мая синоптик
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