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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о гибели взрослого и ранении девочки при атаке ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о гибели мужчины и ранении девочки при атаке ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области при атаке с воздуха погиб местный житель и получила ранения восьмилетняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в регионе российские силы ПВО сбили семь воздушных целей, которые направлялись к Белгороду.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель», — написал глава региона.

В том же селе осколочные ранения получила восьмилетняя девочка. Бригада скорой оказала ей первую помощь и отвезла в больницу.

Всего в ходе атаки повреждения получили 14 частных домов, автомобиль и трактор, уточнил Гладков.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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