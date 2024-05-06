Губернатор Гладков сообщил о гибели мужчины и ранении девочки при атаке ВСУ

Гладков сообщил о гибели взрослого и ранении девочки при атаке ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области при атаке с воздуха погиб местный житель и получила ранения восьмилетняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в регионе российские силы ПВО сбили семь воздушных целей, которые направлялись к Белгороду.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель», — написал глава региона.

В том же селе осколочные ранения получила восьмилетняя девочка. Бригада скорой оказала ей первую помощь и отвезла в больницу.

Всего в ходе атаки повреждения получили 14 частных домов, автомобиль и трактор, уточнил Гладков.

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