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В России выпустят почтовые марки по случаю инаугурации Путина

«Почта России»: 7 мая в оборот поступят марки, посвященные инаугурации Путина
Презентация почтовой марки и тематического конверта к инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2018 году
Презентация почтовой марки и тематического конверта к инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2018 году (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

По случаю вступления Владимира Путина в должность президента России выпустят специальные почтовые марки, конверты и штемпеля, сообщила РБК пресс-служба «Почты России».

Марки поступят в почтовое обращение 7 мая, когда состоится церемония инаугурации Путина. На марке изображены карта России и штандарт президента. Тираж составит 156 тыс. экземпляров, номинал — 29 руб.

По данным «РИА Новости», такие марки сейчас рассылают вместе с приглашениями на церемонию.

«Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения», — отметили в «Почте России». Марки и штемпеля должны появиться в центральных почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы.

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Фото:leONovLIFE / Telegram

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Это будет его пятая церемония вступления в должность президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятие пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами», какими именно, он не уточнил.

Голосование на выборах президента России прошло с 15 по 17 марта 2024 года, действующий глава государства победил с результатом 87,28% голосов. За Путина, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали более 76 млн избирателей.

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Персоны
Владимир Путин почтовые марки конверты инаугурация «Почта России»
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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