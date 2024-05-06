Жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ

Жителя села Николаевка в Херсонской области задержали по подозрению в сборе и передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о расположении российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в период с марта 2022 года по январь 2023 года мужчина по заданию СБУ собирал информацию о местоположении военных, вооружения и военной техники подразделений российской армии «с целью срыва выполнения задач российских военных». Подозреваемый имеет гражданство Украины, уточнила ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На видео, снятом ФСБ, украинец заявил, что раскаивается и готов понести наказание.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в шпионаже. Так, 2 мая силовики задержали жителя Приморского края, который, по данным ведомства, по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал данные об объектах военной инфраструктуры.

В 2023 году в России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло с 668 человек в 2022 году до 862 человек в 2023 году.