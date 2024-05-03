⁠ Жительницу города Антрацит в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

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Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, проживающую в ЛНР, по подозрению в передаче данных украинским властям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

На оперативном видео, оказавшемся в распоряжении ТАСС, жительница Антрацита рассказала, что передала украинскому руководителю Луганской областной администрации координаты для нанесения удара ВС Украины. «Сообщила ему координаты и объяснила, что там [в Антраците] большое скопление жилых домов, есть детские объекты, есть спортивные объекты. Соответственно, если туда будут прилеты, пострадает очень много людей. Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома», — сказала она.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России.

Сотрудники ФСБ второго мая задержали еще одну гражданку Украины в ЛНР, которая передавала Киеву данные о местонахождении российских военных. По словам задержанной жительницы пгт Троицкое, она передавала информацию украинским военным по телефону с марта по май 2023 года «с целью нанесения ударов». Женщина также призналась, что осознавала, что могут пострадать люди.