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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области фурам запретили въезжать в приграничные районы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил запретить въезд крупной техники на территорию приграничных муниципалитетов. Об этом сообщает местное издание «Победа 31».

Въезд крупногабаритного транспорта на приграничные территории Белгородской области нужно запретить, потребовал глава региона на оперативном совещании регионального правительства. Ограничения вступят в силу 7 мая и коснутся Грайворонского, Шебекинского, Валуйского городских округов, а также Волоконовского, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов.

Список муниципалитетов, которые затронут новые меры, будет подготовлен в ближайшее время. Если собственник транспорта откажется от соблюдения ограничений, он должен будет взять ответственность на возможные последствия на себя, заявил Гладков.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

6 мая в Борисовском районе Белгородской области под удар дронов попали две «Газели», которые перевозили сотрудников ГК «Агро-Белогорье». Под удар также попал легковой автомобиль. Шесть человек скончались на месте от полученных травм, еще один — умер в больнице. Еще 35 человек, включая двоих детей, пострадали.

С февраля 2023 года в Белгородской области установлен высокий уровень террористической опасности.

В Белгородской области фурам запретили въезжать в приграничные районы
В Белгородской области фурам запретили въезжать в приграничные районы

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Теги
Белгородская область приграничное передвижение грузовики
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