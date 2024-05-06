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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор предложил защищать заводы системой РЭБ

Гладков предложил защитить промышленность Белгородской области системой РЭБ
Сюжет
Военная операция на Украине
Шесть человек погибли в Белгородской области при атаке дронов на автомобили ГК «Агропром-Белогорье». Губернатор заявил о необходимости защищать промышленные объекты в регионе системой РЭБ
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Промышленные объекты и агропромышленные комплексы Белгородской области необходимо защитить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), убежден губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шесть человек погибли в понедельник при атаке на «Газель» с сотрудниками одного из крупнейших производителей свинины в России ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области, еще 35 пострадали.

Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

«[Необходимо] усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам», — сказал Гладков во время совещания правительства (цитата по «РИА Новости»).

По мнению губернатора, региональные предприятия «могут себе позволить использовать дополнительные меры защиты» людей и объектов.

В апреле Гладков сообщал об обеспечении машин скорой помощи в прифронтовой зоне средствами РЭБ. Губернатор рассказывал, что эта мера позволяет, в частности, защитить выездные бригады скорой от атак FPV-дронов благодаря подавителям и преобразованию питания, из-за чего беспилотник теряет связь и падает рядом с машиной. В то же время система не мешает работе медицинских приборов, оставляя связь и в самой скорой.

В Минобороны России рассказывали, что на Украине российские военные применяют систему РЭБ «Палантин». Она «роняет» украинские беспилотники и «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника на дальности до 20 км, говорили в ведомстве. Система поражает аппараты точечно, а не «направленным лучом», поясняли также в министерстве.

Белгородский губернатор предложил защищать заводы системой РЭБ
Белгородский губернатор предложил защищать заводы системой РЭБ

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Мария Гусарова
Белгородская область дроны атака РЭБ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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