Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса

Фото: vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото с места атаки украинских дронов-камикадзе в районе села Березовка. На снимке виден автобус с выбитыми стеклами. Внутри он обгорел.

«Две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков.

По данным главы региона, в результате атаки БПЛА погибли шесть человек, пострадали 35. Среди раненых — двое детей. Одному из пострадавших — мужчине с проникающим ранением брюшной полости — делают операцию.

Раненых доставили в больницы региона, на месте работают все оперативные службы, добавил Гладков.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 5 мая в областном центре объявили ракетную опасность.

В тот же день под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Там осколками снарядов были повреждены четыре частных дома — в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В Шебекино в результате атаки БПЛА в одном частном доме и хозпостройке выбиты окна.