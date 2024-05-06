 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса

Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото с места атаки украинских дронов-камикадзе в районе села Березовка. На снимке виден автобус с выбитыми стеклами. Внутри он обгорел.

«Две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал Гладков.

По данным главы региона, в результате атаки БПЛА погибли шесть человек, пострадали 35. Среди раненых — двое детей. Одному из пострадавших — мужчине с проникающим ранением брюшной полости — делают операцию.

Раненых доставили в больницы региона, на месте работают все оперативные службы, добавил Гладков.

В Белгородской области шесть человек погибли при атаке БПЛА
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 5 мая в областном центре объявили ракетную опасность.

В тот же день под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Там осколками снарядов были повреждены четыре частных дома — в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В Шебекино в результате атаки БПЛА в одном частном доме и хозпостройке выбиты окна.

Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса
Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?


Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
Персоны
Белгородская область Военная операция на Украине обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области шесть человек погибли при атаке БПЛА
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Киев не исключил, что «придет время» для войск Запада на Украине Политика, 10:07
Посол Китая в Японии принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Токио Общество, 10:05
Журналистку Кеворкову доставили в Следственный комитет после обыска Политика, 10:00
Ефимов заявил о передаче 120 га под масштабные инвестпроекты в 2024 году Город, 10:00
Биткоин закрепился у отметки $64 тыс. Крипто, 09:55
Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год Общество, 09:51
«Не будьте лобстером»: как строить карьеру — 7 советов от топ-менеджера Pro, 09:49
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Появилось фото атакованного дронами в Белгородской области автобуса Политика, 09:48
У журналистки Кеворковой прошли обыски по делу об оправдании терроризма Политика, 09:44
Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции Общество, 09:29
Альфа-самец/самка на переговорах: как противостоять их манипуляциям Pro, 09:27
Евросоюз сократил закупки СПГ Бизнес, 09:22
Портфель строящегося в России жилья превысил 110 млн кв. м Недвижимость, 09:18
В Белгородской области шесть человек погибли при атаке БПЛА Политика, 09:17