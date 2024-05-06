В Дептрансе сообщили о перекрытии улиц 9 мая в Москве

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9 мая несколько улиц и набережных в ЦАО и ЮВАО Москвы будет закрыт для движения транспорта в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы. Движение на улицах Москвы начнут перекрывать в 5 утра, сообщили в ведомстве.

С 5:00 до окончания парада движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.

С 5:30 до окончания мероприятия для транспортного движения будут перекрыты несколько центральных улиц и набережных. С 5:00 до 13:00 в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение.

В районах проведения мероприятия также будут закрыты подземные пешеходные переходы. Речь идет про переходы от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская» и от станции метро «Маяковская» до станции метро «Охотный ряд». Их закроют с 5:00. С 10:00 на участке Садового кольца будут закрыты переходы от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.

Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт, уточнили в столичном Дептрансе. Парковка в местах временного ограничения будет запрещена, напомнили в ведомстве.

9 мая в Москве пройдет парад в честь дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году исполняется 79 лет со дня этого события. В параде примут участие более 9 тыс. человек, включая участников военной операции. Задействовано будет более 70 единиц военной техники и авиация. 5 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада.