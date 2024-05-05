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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино

Гладков: село Старый Хутор и город Шебекино подверглись обстрелу и атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа и атаковали с помощью беспилотников город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Старом Хуторе осколками снарядов были повреждены четыре частных жилых домовладения — в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

В Шебекино в одном частном доме и хозпостройке выбиты окна.

В результате обстрела и атаки дронов никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне в Белгородской области объявляли ракетную опасность. 4 мая в Белгороде произошел взрыв, пять человек пострадали.

Троих мужчин и двух женщин доставили в городскую больницу с осколочными ранениями лица, бедер, головы, у четырех человек зафиксировали черепно-мозговые травмы.

Повреждения получили 30 частных домов и десять автомобилей. В результате взрыва возник пожар.

Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино
Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино

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Белгородская область Шебекино обстрел беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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