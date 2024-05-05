Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино
Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа и атаковали с помощью беспилотников город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Старом Хуторе осколками снарядов были повреждены четыре частных жилых домовладения — в них выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
В Шебекино в одном частном доме и хозпостройке выбиты окна.
В результате обстрела и атаки дронов никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.
Накануне в Белгородской области объявляли ракетную опасность. 4 мая в Белгороде произошел взрыв, пять человек пострадали.
Троих мужчин и двух женщин доставили в городскую больницу с осколочными ранениями лица, бедер, головы, у четырех человек зафиксировали черепно-мозговые травмы.
Повреждения получили 30 частных домов и десять автомобилей. В результате взрыва возник пожар.
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