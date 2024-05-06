Глава МИД Белоруссии Алейник: оружие с Украины могут использовать в России

В Белоруссии предупредили о риске использования в России оружия с Украины

Переброшенные с Украины в Белоруссию взрывчатку и оружие могут использовать против России, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».

«Только за 2024 и 2023 годы было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки на территорию Республики Беларусь с территории Украины. <...> Сфера устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию», — цитирует Алейника агентство.

По словам Алейника, с украинской территории в Белоруссию также завозят дроны. Снаряжение используют «для совершения террористических актов», подчеркнул он.

Алейник также рассказал, что белорусское КГБ раскрыло украинскую резидентуру из 20 человек. Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали 30 подозреваемых в планировании диверсий и террористических актов.

Российские спецслужбы периодически заявляют о задержании украинских диверсантов и подозреваемых в шпионаже в пользу Киева. В частности, 3 мая ФСБ ликвидировала прибывшего в Россию из Литвы диверсанта. Мужчина готовился совершать теракты на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях.

2 мая в ЛНР сотрудники спецслужбы задержали украинскую гражданку, которая сообщала украинским военным места дислокации российских солдат и военной техники. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.