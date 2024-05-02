В ЛНР задержали украинку за передачу ВСУ данных о дислокации российских военных

В ЛНР задержали украинку за шпионаж в пользу ВСУ

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Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР гражданку Украины, которая передавала Киеву данные о местонахождении российских военных, сообщили ТАСС в спецслужбе.

«Жительница поселка городского типа Троицкое, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

По словам задержанной, она передавала информацию украинским военным по телефону с марта по май 2023 года «с целью нанесения ударов». Женщина также призналась, что осознавала, что могут пострадать люди.

Против гражданки Украины завели уголовное дело по статье о шпионаже, добавили в ФСБ.

5 апреля сотрудники ФСБ задержали жительницу ЛНР, передававшую Украине через телеграм-каналы данные о российских военнослужащих. По данным спецслужбы, задержанной оказалась студентка-отличница последнего курса одного из вузов республики по специальности «социология».

Девушка передавала данные, «руководствуясь личными мотивами» и «в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям», сообщили в ведомстве.