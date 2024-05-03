ФСБ показала кадры допроса подозреваемой в шпионаже украинки
Силовики показали нарезку кадров допроса гражданки Украины, которую задержали по подозрению в шпионаже. На видео, которое предоставила ФСБ, она рассказала, что связалась с руководителем «Луганской областной администрации» и рассказала, что в Антраците «большое скопление жилых домов, есть детские объекты, есть спортивные объекты». Она также добавила, что «если туда будут прилеты, пострадает очень много людей», и сообщила координаты рынка.
О задержании жительницы ФСБ сообщила 3 мая по подозрению в передаче данных украинским властям.
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