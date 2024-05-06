В МИДе заявили о необходимости для России наращивать ракетный арсенал

В будущем России потребуется нарастить свой ракетный арсенал, чтобы «отбить охоту» у любых противников испытывать ее на прочность, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков.

Сейчас, по словам дипломата, Россия находится «в стадии открытого противостояния». Посол выразил надежду, что оно не перерастет в прямой вооруженный конфликт.

По итогам этого противостояния страна должна будет «всесторонне оценить фактор западной коалиции» в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности, считает Машков. Это включает наращивание ракетного арсенала, «чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность», пояснил он.

«Сейчас российским руководством много делается на этом направлении, но, видимо, потребуется еще больше усилий для купирования возрастающих угроз, исходящих от коллективного Запада во главе с США», — сказал посол.

Машков также отметил, что в последние годы роль ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков существенно возросла, улучшились их технические характеристики. Эти и другие факторы, включая глобальную систему противоракетной обороны США и ракетные потенциалы соседних стран, необходимо будет учесть в ракетной стратегии России, заключил собеседник агентства.

По состоянию на конец 2023 года лидерами по размеру ядерного арсенала в мире были Россия и США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия на январь того же года располагала 4,5 тыс. ядерных боеголовок, а США — 3,7 тыс.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна никому не угрожает ядерным оружием. В то же время мир не должен забывать, что у Москвы оно есть, отмечал глава государства.