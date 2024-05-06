Армия обороны Израиля заявила об ударе по штабу ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе

ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по одному из штабов военного крыла палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Штаб располагался на территории одного из комплексов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила пресс-служба армии в телеграм-канале.

Штаб находился в центральной части сектора Газа, уточнили в ЦАХАЛ. Израильская сторона полагает, что ХАМАС в последнее время использовала этот командный центр для атак на подразделения ЦАХАЛ поблизости. Также штаб распределял оружие для отрядов группировки, заявили в пресс-службе.

Удар нанесли истребители ВВС Израиля. Он был «тщательно спланирован» на основании разведданных и нанесен «высокоточными боеприпасами с целью минимизации ущерба непричастным гражданским лицам», подчеркнули в ЦАХАЛ. В результате удара, как уточнили в армии, штаб был выведен из строя.

БАПОР занимается оказанием гуманитарной помощи населению в секторе Газа. На объектах агентства, по данным самой организации, размещены сотни тысяч беженцев.

Израиль ранее обвинил БАПОР в содействии ХАМАС, а также в участии в атаке боевиков на страну 7 октября 2023 года. Израильская сторона полагает, что с группировкой связаны порядка 11% сотрудников этой организации. На фоне обвинений Израиля отдельные страны, в том числе США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия и другие временно приостановили финансирование БАПОР.

Агенство отрицало сотрудничество с ХАМАС. После того, как в феврале израильская армия сообщила об обнаружении дата-центра ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе, агентство заверило, что узнало об этом из СМИ. В организации подчеркнули, что ее сотрудники покинули штаб-квартиру еще 12 октября 2023 года, после чего комплекс не использовался БАПОР.