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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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БАПОР заявила о более 800 тыс. беженцах на ее объектах в секторе Газа

БАПОР: 830 тыс. беженцев укрываются на объектах организации в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестинцы укрываются на объекте БАПОР в городе Хан-Юнис
Палестинцы укрываются на объекте БАПОР в городе Хан-Юнис (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

На объектах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа сейчас укрываются более 800 тыс. палестинских беженцев, следует из отчета организации о ситуации в регионе.

«Около 830 000 внутренне перемещенных лиц в настоящее время укрываются в 154 объектах БАПОР во всех пяти провинциях сектора Газа, в том числе на севере», — говорится в отчете.

670 тыс. беженцев находятся в 97 учреждениях на юге региона, 160 тыс. вынужденных переселенцев, по информации на 12 октября, располагались в школах БАПОР на севере сектора Газа. В отчете говорится, что в настоящий момент у организации нет доступа к этим убежищам и агентство не располагает информацией о потребностях беженцев и условиях их содержания.

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По данным БАПОР, с начала войны между ХАМАС и Израилем 7 октября почти 1,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

В настоящее время в регионе работает только один контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и Газы. Его периодически открывают для оказания гуманитарной помощи палестинцам и выхода иностранцев.

10 ноября число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс., ранения получили более 27 тыс. Минздрав Палестины утверждал, что 4506 погибших — дети, 3027 — женщины. В Израиле после начала войны погибло около 1200 человек.

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Теги
ООН сектор Газа беженцы ХАМАС Израиль
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