Опасность атаки дронов в Воронежской области отменили спустя четыре часа
Опасность атаки дронов, ранее объявленная в Воронежской области, отменена, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«Отмена режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области», — написал он.
Губернатор предупредил об опасности около 00:30 мск. Таким образом, угроза была объявлена чуть более чем четыре часа.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Над территорией Воронежской области, по данным Минобороны, в последний раз сбивали дроны в ночь на 1 мая. Тогда ПВО уничтожила три беспилотника.
В результате падения обломков одного из дронов были посечены окна, фасады, заборы и двери трех домовладений, уточнил тогда Гусев.
В ночь на 3 мая в регионе также объявили опасность атаки дронов.
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