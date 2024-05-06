Опасность атаки дронов в Воронежской области отменили спустя четыре часа

Опасность атаки дронов, ранее объявленная в Воронежской области, отменена, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«Отмена режима опасности атаки БПЛА в Воронежской области», — написал он.

Губернатор предупредил об опасности около 00:30 мск. Таким образом, угроза была объявлена чуть более чем четыре часа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Над территорией Воронежской области, по данным Минобороны, в последний раз сбивали дроны в ночь на 1 мая. Тогда ПВО уничтожила три беспилотника.

В результате падения обломков одного из дронов были посечены окна, фасады, заборы и двери трех домовладений, уточнил тогда Гусев.

В ночь на 3 мая в регионе также объявили опасность атаки дронов.