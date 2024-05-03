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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Глава Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Воронежской области объявили опасность атаки дронов. Об этом сообщили губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

Об угрозе также сообщили в региональном МЧС. Жителям области посоветовали не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тех, кто находится вне дома, ведомство просит зайти в ближайшие здание или паркинг.

Двумя часами ранее об опасности атаки БПЛА предупредили жителей Белгорода.


Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки дронов
Политика

В Воронежской области регулярно сообщают об атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины и обстрелах. В частности, 1 мая три дома на территории региона получили повреждения из-за падения обломков дрона. Были посечены окна, фасады, заборы и двери.

В ночь на 1 мая в области уничтожили три БПЛА. В регионе более шести часов действовал режим опасности атаки беспилотников.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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Теги
Воронежская область дрон дроны беспилотники Александр Гусев
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