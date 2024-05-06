Минск допустил, что НАТО оставит свой контингент в Сувалкском коридоре

Минск допускает, что военный контингент НАТО, дислоцированный в Сувалкском коридоре для учений, может остаться там на постоянной основе, заявил в интервью «РИА Новости» глава белорусского МИДа Сергей Алейник.

Министр упомянул учения, которые начались в апреле в Литве. В них принимают участие литовские, польские, португальские и американские военные. Цель маневров — отработка обороны Сувалкского коридора.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — ответил Алейник на вопрос, есть ли у Минска опасения, что контингент останется в Сувалкском коридоре на постоянной основе.

Сувалкский коридор — перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО.

Он напомнил о заявлении министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, которое тот сделал в начале мая. Глава ведомства сообщил, что дислоцированный в Литве американский военный батальон останется в стране на неограниченный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.

«И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт», — добавил Алейник.

Власти балтийских стран не раз призывали усилить защиту Сувалкского коридора. Президент Литвы Гитанас Науседа, в частности, объяснял это тем, что страна расположена «между насыщенным вооружениями Калининградом и Белоруссией». Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, в свою очередь, отмечал, что альянс разработал план на случай возможного нападения России на Сувалкский коридор.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркивал, что Сувалкский коридор не интересен России из-за сложного ландшафта, непригодного для логистики и передвижения обычной и военной техники.