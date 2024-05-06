Шойгу заявил об успешном продвижении войск на красноармейском направлении

Российские войска успешно продвигаются на красноармейском направлении, написал в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в военной операции на Украине. Выдержки из документов опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили <...> населенный пункт Бердычи» — обратился министр к военнослужащим 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады.

В Минобороны также отметили продвижение 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества на этом же направлении. В ведомстве уточнили, что служащие в нем военные принимали участие в боях за Очеретино. Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск этого поселка накануне.

Министр также поздравил с занятием Очеретино военнослужащих 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.