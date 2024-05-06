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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил об успешном продвижении войск на красноармейском направлении

Шойгу: российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска успешно продвигаются на красноармейском направлении, написал в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в военной операции на Украине. Выдержки из документов опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили <...> населенный пункт Бердычи» — обратился министр к военнослужащим 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В Минобороны также отметили продвижение 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества на этом же направлении. В ведомстве уточнили, что служащие в нем военные принимали участие в боях за Очеретино. Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск этого поселка накануне.

Министр также поздравил с занятием Очеретино военнослужащих 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады.

Очеретино находится в 27 км к востоку от Покровска. В 2016 году Верховная рада Украины переименовала последний из Красноармейска в Покровск.

Село Бердычи расположено в 4,5 км к югу от Очеретино. Минобороны отчиталось о взятии его под контроль 2 мая. 

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Сергей Шойгу продвижение Украина Военная операция на Украине
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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