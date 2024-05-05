 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова ответила на слова Зеленского об украинском шевроне у Бога

Захарова: слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога — «передоз»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.by)

Слова президента Украины Владимира Зеленского о шевроне с украинским флагом на плече у Бога можно сравнить с заявлением о том, что Америку открыли украинцы, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с «Известиями».

Зеленский в своем пасхальном видеообращении сказал, что Бог стал союзником Украины. «<...> у Бога на плече — шеврон с украинским флагом», — заявил он.

«Это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — так прокомментировала слова украинского президента Захарова.

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Пасхой сказал, что сейчас, «в условиях серьезных вызовов», христианские религиозные организации помогают тем, кто нуждается во внимании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания». Он призвал молиться «также и о властях, и о воинстве».

Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода «передозировкой»
Политика

В прошлом году Зеленский записал пасхальное видеообращение фоне Успенского собора — главного храма Киево-Печерской лавры.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский видеообращение МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Захарова заявила, что Зеленский не выполнил обещание о соблюдении законов
Политика
Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
Политика
Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и атаке дронов на Шебекино Политика, 17:12
В Полтаве прогремели взрывы Политика, 16:55
Захарова ответила на слова Зеленского об украинском шевроне у Бога Политика, 16:39
Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фотогалерея Общество, 16:33 
На Украине сообщили о повреждении Славянской ТЭС Политика, 16:32
ПСВ в 25-й раз выиграл чемпионат Нидерландов Спорт, 16:21
По территории Израиля выпустили не менее 30 ракет Политика, 16:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чехия официально отозвала уехавшего посла Пивоньку из России Политика, 16:14
«Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай Бизнес, 16:08
ESPN назвал замену Бетербиева в чемпионском бою с Биволом Спорт, 16:03
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 10 матчей Спорт, 15:41
Появились первые кадры нового автомобиля Aurus Путина Политика, 15:37
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 15:08
Макрон призвал не «устанавливать лимиты» на военную помощь Украине Политика, 15:06