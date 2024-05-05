Захарова ответила на слова Зеленского об украинском шевроне у Бога
Слова президента Украины Владимира Зеленского о шевроне с украинским флагом на плече у Бога можно сравнить с заявлением о том, что Америку открыли украинцы, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Зеленский в своем пасхальном видеообращении сказал, что Бог стал союзником Украины. «<...> у Бога на плече — шеврон с украинским флагом», — заявил он.
«Это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — так прокомментировала слова украинского президента Захарова.
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Пасхой сказал, что сейчас, «в условиях серьезных вызовов», христианские религиозные организации помогают тем, кто нуждается во внимании. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночной службы помолился о защите «священных пределов» России, проходящей «судьбоносные испытания». Он призвал молиться «также и о властях, и о воинстве».
В прошлом году Зеленский записал пасхальное видеообращение фоне Успенского собора — главного храма Киево-Печерской лавры.
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