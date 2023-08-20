Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода «передозировкой»

Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО

У президента Украины Владимира Зеленского случилась «передозировка», заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя его слова об обмене Белгорода на членство НАТО.

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала дипломат.

20 августа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленского попросили прокомментировать заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина может получить членство в военном блоке в обмен на уступку части территории России.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — ответил украинский президент (цитата по «Страна.ua»).

Во время июльского саммита НАТО Зеленский уже заявлял, что Украина не обменяет территории страны на членство в альянсе. Он подчеркивал, что позицию Киева «четко знают» все украинские партнеры. Также Зеленский говорил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО.



В сентябре 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования. Россия выражала готовность защищать свои территории «всеми способами».