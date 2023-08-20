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Военная операция на Украине ,  
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Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода «передозировкой»

Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
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Военная операция на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского случилась «передозировка», заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя его слова об обмене Белгорода на членство НАТО.

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала дипломат.

20 августа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленского попросили прокомментировать заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина может получить членство в военном блоке в обмен на уступку части территории России.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — ответил украинский президент (цитата по «Страна.ua»).

Во время июльского саммита НАТО Зеленский уже заявлял, что Украина не обменяет территории страны на членство в альянсе. Он подчеркивал, что позицию Киева «четко знают» все украинские партнеры. Также Зеленский говорил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО.

В сентябре 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования. Россия выражала готовность защищать свои территории «всеми способами».

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Мария Захарова Украина НАТО МИД передозировка
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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