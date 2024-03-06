Член избиркома погибла при подрыве машины в Бердянске
В Бердянске взорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии, женщина скончалась в больнице от полученных травм, сообщила пресс-служба СУ СК по Запорожской области.
Инцидент произошел утром 6 марта. Автомобиль был припаркован по улице Герцена, в него заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон, оно сработало, сообщили в СК. Там добавили, что она имела право решающего голоса в избиркоме.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.205 (теракт), ч.1 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по одной из них предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В октябре 2023 года в Бердянске при подрыве автомобиля погиб российский военнослужащий. В январе взрывное устройство сработало в машинах главы Бердянского района Алексея Кичигина и местной предпринимательницы Валентины Мамай. Чиновник не пострадал, а предпринимательница получила контузию.
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