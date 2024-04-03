Путин наградил орденом погибшую при теракте в Бердянске члена УИК
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества члена участковой избирательной комиссии (УИК) Елену Ильину, погибшую при теракте в Бердянске Запорожской области.
Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Ильиной было 54 года. Помимо занятости в УИК она преподавала в центре детского юношеского творчества в Бердянске.
Теракт произошел 6 марта 2024 года. В автомобиль женщины заложили самодельное взрывное устройство, оно сработало, когда Ильина села в салон. Член УИК скончалась в больнице от полученных травм.
ЦИК выразила соболезнования родным и близким погибшей.
Следователи завели дело по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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