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В Вашингтоне машина врезалась в ограду Белого дома

В Вашингтоне машина врезалась в ограду Белого дома
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водитель погиб. Об этом сообщил в соцсети Х официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

По его словам, около 22:40 4 мая (4:30 мск 5 мая) автомобиль, ехавший на высокой скорости, врезался в ограду внешнего периметра Белого дома. Полицейские обнаружили водителя мертвым.

Гульельми подчеркнул, что угрозы Белому дому не было. Информацию о ДТП передадут в департамент полиции Вашингтона, Секретная служба проводит свое расследование.

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Это не первая подобная авария. Так, например, автомобиль врезался в ограждение комплекса Белого дома в начале января. Водителя задержали, улицы в районе ДТП перекрыли.  

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Теги
ДТП США Белый дом Секретная служба Секретная служба США
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