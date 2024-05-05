В Вашингтоне машина врезалась в ограду Белого дома

В Вашингтоне машина врезалась в ограду Белого дома

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Автомобиль врезался в ограду Белого дома в Вашингтоне, водитель погиб. Об этом сообщил в соцсети Х официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

По его словам, около 22:40 4 мая (4:30 мск 5 мая) автомобиль, ехавший на высокой скорости, врезался в ограду внешнего периметра Белого дома. Полицейские обнаружили водителя мертвым.

Гульельми подчеркнул, что угрозы Белому дому не было. Информацию о ДТП передадут в департамент полиции Вашингтона, Секретная служба проводит свое расследование.

Это не первая подобная авария. Так, например, автомобиль врезался в ограждение комплекса Белого дома в начале января. Водителя задержали, улицы в районе ДТП перекрыли.