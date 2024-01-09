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Автомобиль врезался в ограждение Белого дома в Вашингтоне

Секретная служба США: автомобиль врезался в ограждение Белого дома

Автомобиль врезался в ограждение комплекса Белого дома в Вашингтоне, сообщил спикер Секретной службы Энтони Гульельми в Х (бывший Twitter).

«Около 18:00 (10:00 мск) автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину и характер столкновения», — сообщил он.

Как передает местный телеканал NBC, на месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики. Признаков угроз в автомобиле не обнаружили. Также нет данных о пострадавших. Fox5 уточнил, что дороги в районе инцидента перекрыты.

Основными задачами Секретной службы США являются охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента страны, а также членов их семей. Ведомство входит в структуру Министерства внутренней безопасности государства.

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18 декабря 2023 года мужчина врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена. Глава государства и его супруга Джилл Байден не пострадали. Серебристый седан врезался в бронированный автомобиль секретной службы в тот момент, когда президент покидал свой предвыборный штаб в Делавэре.

Затем седан попытался проехать на перекрытый перекресток, однако сотрудники Секретной службы быстро окружили автомобиль и с наставленным на водителя оружием задержали его.

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