Неизвестный врезался в машину кортежа Байдена

Неизвестный врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным AP, серебристый седан врезался в бронированый автомобиль секретной службы в тот момент, когда Байден покидал свой предвыборный штаб в Делавэре. Затем седан попытался проехать на перекрытый перекресток, однако сотрудники Секретной службы быстро окружили автомобиль и с наставленным на водителя оружием произвели задержание.

Байдена посадили в ожидавшую его машину, где уже сидела его жена, а затем отвезли обратно в их резиденцию. Как отмечает AP, инцидент не повлиял на график главы государства.