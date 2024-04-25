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Литва назвала 100% дезинформацией слова об атаке дронов на Минск

В литовской армии назвали 100% дезинформацией заявления об атаке дронов на Минск
Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Информация о попытке атаковать Белоруссию с территории Литвы — на 100% дезинформация, заявил представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис.

«Стопроцентная дезинформация. <...> [Заявления], что Литва осуществит атаку беспилотников на Белоруссию, — нонсенс, другого слова я не могу подобрать», — приводит его слова LRT. Чунис добавил, что эти заявления вызывают у него «только улыбку».

Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы
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Ранее в белорусском КГБ заявили о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. Ведомство обвинило «радикалов» из Литвы и Польши в производстве беспилотников для ударов по ключевым объектам Белоруссии.

Это не первое подобное обвинение. Так, в августе 2023 года Минобороны страны сообщило о пресечении нескольких попыток проникновения на охраняемые объекты, в том числе с использованием беспилотников. Неделей ранее БелТА сообщило о двух случаях обнаружения дронов вблизи белорусско-литовской границы.

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Литва Белоруссия беспилотники
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