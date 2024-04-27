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Летевший из Финляндии в Эстонию самолет вернулся обратно из-за помех GPS

ERR: летевший из Финляндии самолет не смог сесть в Тарту из-за помех GPS
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Летевший из Хельсинки самолет авиакомпании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию, пишет ERR.

Рейс AY1045 должен был приземлиться в Тарту в пятницу в 0:40 по мск.

«В большинстве аэропортов применяется стандартный подход. Оборудование позволяет приземляться без GPS, но Тарту — один из немногих аэропортов, где процедуры захода на посадку требуют сигнала GPS, поэтому посадка оказалась неудачной», — рассказал представитель авиакомпании.

В последнее время помехи в работе GPS участились, рассказал менеджер по связям с общественностью Эстонской аэронавигационной службы (Lennuliiklusteeninduse AS) Лотте-Трийн Наруск.

Эстонский генерал связал проблемы в работе GPS c Россией
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Фото:Maciej Luczniewski / zumapress.com / Global Look Press

В январе командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что усиление помех спутниковым навигационным системам может быть связано с действиями России. По его словам, такие действия Москвы могут происходить на фоне риска потенциального конфликта с НАТО.

Bloomberg писал, что в январе был зафиксирован всплеск помех GPS в регионе «от Финляндии до Польши и Черного моря». В целом сбои участились на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, это вызвало беспокойство авиационных служб.

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Finnair самолет Эстония Финляндия GPS сбой
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