В Дарданеллах второй раз за сутки взяли на буксир танкер, следовавший в Россию

В Дарданеллах отбуксировали второй за сутки танкер, следовавший в Россию

Фото: Google Maps

Следовавший из Испании в Россию танкер Elijah под флагом Панамы вышел из строя и дрейфовал в проливе Дарданеллы, его отбуксировали к турецкому острову Бозджаада. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Капитан дрейфующего судна сообщил о ситуации в управление контроля навигации в проливе. Кроме того, в этот район был отправлен буксир «Спасение-14», принадлежащий Главному управлению береговой охраны Турции», — пишет издание. По его данным, танкер Elijah длиной 185 метров вышел из строя вечером в проливе Дарданеллы у острова Гёкчеада.

Milliyet уточнила, что капитанов других судов проинформировали о неисправности Elijah. Как пишет газета, танкер доставили к острову Бозджаада в сопровождении буксира, он встал на якорь в этом районе.

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на службу береговой охраны Турции сообщила о неисправности двигателя у следовавшего в Новороссийск из Мальты танкера Sundoro. По данным издания, его отбуксировали на якорную стоянку Шевкетие, где устранят поломку.