Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области
Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под повторную атаку с помощью дрона, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По данным главы региона, дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом. Пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу.
Автомобиль, в который влетел дрон, получил сильные повреждения. Еще три машины, припаркованные рядом, повреждены осколками. В коммерческом объекте выбито окно.
О предыдущей атаке дрона на село Вознесеновка Гладков сообщил в 7:49 мск. По его словам, FPV-дрон ударил по автобусу, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. Один мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.
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