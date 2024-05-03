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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области

Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под повторную атаку с помощью дрона, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом. Пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу.

Автомобиль, в который влетел дрон, получил сильные повреждения. Еще три машины, припаркованные рядом, повреждены осколками. В коммерческом объекте выбито окно.

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Фото:Global Look Press

О предыдущей атаке дрона на село Вознесеновка Гладков сообщил в 7:49 мск. По его словам, FPV-дрон ударил по автобусу, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. Один мужчина получил баротравму и ушиб правой руки.

Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области
Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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