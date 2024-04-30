«РИА Новости» узнало, что Иванов переоформил на отца мотоцикл за ₽1 млн

Замминистра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, сообщает «РИА Новости». Речь идет о модели MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года, стоимость которого варьируется от 1 до 1,5 млн руб.

Мотоцикл итальянского бренда появился у Иванова в 2019 году, следует из деклараций о доходах, а также данных ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace. Согласно информации последнего, мотоцикл 2018 года выпуска с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022 года принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова.

Позднее владельцем стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными его отца — Иванова Вадима Геннадьевича. Информацию о смене владельца подтверждают данные госреестра транспортных средств и выписка «Авто.ру», пишет агентство.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.