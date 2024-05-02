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Палестино-израильский конфликт ,  
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Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Небензя: необходимо провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя призвал провести расследование в связи с сообщениями о об обнаружении массовых захоронений в секторе Газа. Об этом он заявил на заседании Генассамблеи.

«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал он во время выступления.

Многие города сектора Газа разрушены до основания, больницы и школы стерты с лица земли, повреждены дороги, добавил дипломат. «По оценкам ЮНМАС, работы по устранению неразорвавшихся снарядов в Газе займут 14 лет», — сказал Небензя.

Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа
Политика
Фото:Ramadan Abed / Reuters

22 апреля в двух братских могилах рядом с больницей в городе Хан-Юнисе в секторе Газа обнаружили тела около 200 человек. По данным Al Quds Al Arabi и Al Jazeera, захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть следы преступлений в регионе.

Глава правительственного информационного бюро в секторе Газа Исмаил аль-Тавабта заявил, что на десятках найденных тел обнаружили следы казни и призвал провести международное расследование.

Теги
ООН сектор Газа Василий Небензя массовое захоронение расследование
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