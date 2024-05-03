Посольство потребовало связи с тремя задержанными россиянами в Финляндии

Здание посольства России в Хельсинки (Фото: МИД РФ)

Посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием о незамедлительном установлении связи консульских сотрудников с тремя задержанными россиянами и последующем предоставлении к ним консульского доступа. Об этом дипмиссия сообщила РБК.

«Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заявили там.

По данным посольства, финская полиция 30 апреля задержала трех граждан России в городе Каяани. Согласно сведениям дипмиссии, двоих молодых людей и девушку, которые учатся в местном колледже, подозревают в вывозе из Финляндии санкционных товаров.

3 мая суд первой инстанции постановил заключить россиян под стражу, установив срок выдвижения обвинений до 16 августа 2024 года, сообщает посольство. «Процесс проходил за закрытыми дверями, подробности дела не разглашаются», — уточнили в дипмиссии.

Сразу после получения информации о задержании российское посольство потребовало от финских правоохранителей сведений о причинах произошедшего и предоставления консульских контактов с задержанными. Однако все запросы дипмиссии по этой проблеме пока остаются без ответа, в нарушение положений двусторонней консульской конвенции, сообщили в посольстве.

О задержании трех граждан России чуть ранее написала финская телерадиокомпания Yle. Она также не уточнила, какие предметы и куда их вывозили задержанные. Yle упоминает, что обычно в таких случаях речь идет об электронике, лазерах или датчиках. Подозреваемым грозит от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы.

В марте суд Финляндии вынес первый в стране приговор за нарушение санкционных правил и экспорт товаров оборонного назначения — исполнительного директора компаний Luminor и Siberica Габриэля Темина приговорили к девяти месяцам условного срока.

ЕС с 2022 года ввел против России 13 пакетов санкций, Финляндия является частью блока с 1995 года. Москва осуждает антироссийские санкции, считает их незаконными и неэффективными.