Зеленский поручил перераспределить системы ПВО для защиты инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки и поручил перераспределить системы противовоздушной обороны там, где это возможно. Об этом он сообщил в Telegram.

«На следующую ставку дал поручение <...> подготовить комплексный план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно», — написал он.

В ходе заседания Зеленский обсудил ситуацию на поле боя, защиты городов, общин и критической инфраструктуры. Кроме того, с докладами выступили министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский.

19 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса дадут Украине больше систем ПВО.

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Зеленский в конце марта заявлял, что стране необходимы 5–7 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. ВСУ больше всего нуждается в поставках именно таких систем, добавил Зеленский. Также он призывал поставить больше артиллерии.

Москва осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине.