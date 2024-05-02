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Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки

Синоптик Вильфанд: в ближайшие ночи в Московском регионе ожидаются заморозки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В ближайшие дни в Московском регионе температура воздуха будет на четыре-пять градусов Цельсия ниже климатической нормы, а по ночам возможны заморозки. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на четыре-пять градусов. Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха», — говорится в прогнозе.

Все это время днем в столице и области максимальная температура воздуха ожидается не выше 15 градусов, при этом 3 мая — не более 11 градусов, а 7 мая — не выше 12 градусов.

Кроме того, в воскресенье, 5 мая, синоптики прогнозируют в Москве дожди.

Температура воздуха в столице и области опустится до нуля, местами до минус одного в ночь на 4 мая. Следующая ночь будет еще холоднее, до минус трех градусов.

В ночь на 8 мая также возможно похолодание до минус одного градуса.

В ближайшие дни в Москве будет ветрено, от 5 до 11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

«В четверг и пятницу погодой будет управлять хорошо выраженный антициклон. Поэтому прогнозируется переменная облачность с частыми прояснениями и без осадков», — рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Теги
Гидрометцентр Роман Вильфанд похолодание Москва
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