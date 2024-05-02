Глава МИД Польши предложил создать в ЕС бригаду быстрого реагирования

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Страны Евросоюза должны создать «тяжелую бригаду» для оперативного реагирования на события в соседних регионах. С таким предложением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Я выступаю за создание тяжелой бригады быстрого реагирования ЕС, чтобы нам не пришлось использовать ресурсы США для каждой чрезвычайной ситуации на нашей периферии», — сказал Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

В качестве примера таких ситуаций министр назвал события на Балканах и в Северной Африке.

В конце февраля Сикорский призвал создать в ЕС собственные силы реагирования в дополнение к национальным армиям и формировать их из добровольцев. «Мы должны подготовиться к сдерживанию [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул он.

В середине апреля Сикорский рассказал, что страны ЕС находятся в процессе формирования сил быстрого развертывания — так называемого Европейского легиона. «Американцы конкурируют с Китайской Народной Республикой, а [президент России Владимир] Путин определил себя как нашего врага вопреки нашим желаниям. Поэтому мы должны взять на себя большую долю нагрузки с точки зрения обороны», — сказал министр.

Источники Bloomberg рассказали, что европейские страны прорабатывают планы перевооружения и подготовки к потенциальной войне с Россией. В Кремле неоднократно исключали возможность нападения на Евросоюз.