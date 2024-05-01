Армия Польши предупредила о передвижении техники у границы с Россией

Польская армия предупредила о появлении колонн военной техники у границы с Россией, сообщает пресс-служба Главного командования Вооруженных сил страны в соцсети X.

«Будьте особенно осторожны в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западно-Поморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении.

Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью в России.

С февраля по май НАТО проводит военные учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). Участие в них принимают более 90 тыс. представителей всех родов войск из более 30 стран альянса. Учения проходят в Европе, в том числе на территории Польши.

МИД России называл планируемые учения «Стойкий защитник» продолжением провокационных действий со стороны альянса.